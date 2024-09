Cina | grandi citta’ ottimizzano politiche per l’acquisto di case

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pechino, 30 set – (Xinhua) – Lecinesi di Shanghai, Guangzhou e Shenzhen hanno modificato le loroimmobiliari, con una serie di misure presentate per stimolare i mercati immobiliari locali. Ladi Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha eliminato le restrizioni aldi immobili, un nuovo passo per ladi prima fascia per ottimizzare ulteriormente il suo mercato immobiliare. A partire da oggi, i requisiti perdi una casa non saranno piu’ rivisti e non ci saranno restrizioni sul numero diacquistate da famiglie e individui singoli con o senza registrazione locale della famiglia nella, secondo una circolare emessa dall’ufficio generale del governo municipale ieri sera.