Casorate schianto con la tuta alare | muore il gallaratese Filippo Guenzani aveva 38 anni

(Di lunedì 30 settembre 2024)Sempione (Varese), 30 settembre 2024 – La sua grande passione era il volo. Una volta indossata lache gli permetteva di vivere l’ebbrezza di planare fra il cielo e le vette. Domenica questa passione lo ha tradito., 38, ha perso la vita schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dalle cime del Crève-Coeur a Sallanche, nella regione francese dell’Alta Savoia. L’incidente si è verificato intorno alle 10 del mattino. A dare l’allarme ai pompieri francesi del dipartimento francese, un passante che intorno alle tre del pomeriggio ha notato il corpo esanime del 38enne al suolo., ingegnere di professione e originario del, viveva stabilmente negli Stati Uniti. Era rientrato in Italia in questi giorni per lavoro che l’avrebbe dovuto portare anche in Trentino.