Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024 25 risultati e marcatori della 1^ giornata

(Di lunedì 30 settembre 2024) InC1, vincono Pietralacroce e Cerreto d’Esi, pareggia il Chiaravalle. In C2, successi per Castelbellino, Dinamis Falconara, Aurora Treia, Real Fabriano, San Biagio e Osimo Five. Sconfitte per Avenale e Polisportiva Victoria VALLESINA, 30 settembre– Grandi emozioni nei primi 60 minuti diC1 eC2 dia 5. Andiamo a scoprire, infatti, ie idi questi due campionati.C1 Nella massima divisione regionale, si può parlare di un weekend positivo per le nostre squadre. Il Pietralacroce batte 2-6 il Montelupone grazie alle doppiette di Gasparroni e Campofredano e ai gol di Frezzotti e di mister Giordano. Vince anche il Cerreto d’Esi, con il 3-2 rifilato all’esperto Cagli: in rete Da Silva (doppietta) e Marturano. Il Chiaravalle, infine, pareggia in casa contro gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo per 1-1 (gol di Amadei).