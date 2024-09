Brennero anticipazioni puntata 30 settembre | Paolo sospetta del padre di Eva

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) La serieprosegue con una nuova, in onda lunedì 30in prima serata su Rai Uno: ecco cosa accadrà. Lo show continua a intrattenere il pubblico con una storia avvincente ambientata tra le montagne innevate dell’Alto Adige. Prosegue in prima serata la messa in onda disu Rai Uno. La fiction, diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito e interpretata da Matteo Martari ed Elena Radonicich, si sviluppa attorno a una serie di omicidi misteriosi che tengono in scacco una piccola comunità. Nel corso del precedente appuntamento,ha conquistato l’attenzione di 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share, una cifra sufficiente per conquistare la fascia del prime time.