Atp Pechino 2024 quarti fatali per Flavio Cobolli | Medvedev vince in due set

(Di lunedì 30 settembre 2024)si arrende a Daniilneidi finale dell’ATP 500 di. Il russo, testa di serie numero tre del tabellone, si impone mediante lo score di 6-2 6-4 in 1h e 29? di gioco contro unche va a corrente alternata e sbaglia tanto, ma sceso in campo in maniera aggressiva e con l’intento di provarci. Le occasioni ci sono state e il punteggio è ben più severo rispetto a quanto si è visto:ha infatti avuto ben 11 palle break, ma ne ha sfruttata solamente una. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Nel parziale d’aperturaè il primo a colpire, con un break ottenuto nel terzo game.