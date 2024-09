Atp Pechino 2024 | il sogno di Bu continua Rublev battuto e sarà sfida a Sinner in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024)ildi Bu Yunchaokete nel torneo Atp 500 di. Il giovane cinese classe 2002, in gara grazie ad una wild card, ha infatti sconfitto il più quotato Andrej, raggiungendo così lasul cemento della capitale cinese. 7-5 6-4 il punteggio in favore di Bu, che ha messo in campo una prova ai limiti della perfezione, sbagliando pochissimo e giocando un tennis preciso come aveva già dimostrato nella vittoria contro Musetti del turno precedente. Per il cinese di origine mongola si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10, e a conferma del suo grande periodo di forma dalla prossima settimanaalmeno numero 69 della classifica Atp. Il suo prossimo ostacolo però sembra insormontabile, e si chiama Jannik, che nel suo quarto di finale ha superato in due set Jiri Lehecka.