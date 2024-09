Vlahovic risponde alle critiche Thiago Motta perfezionista in tre mosse | la nuova Juventus era questione di tempo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 08:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Dusansi stappa come una bottiglia di champagne e la Juve brinda con i gol ritrovati e almeno una notte al primo posto in classifica. Una rete del serbo è su rigore, quello che serve in avvio di ripresa per togliere ai bianconeri l’opacità di un primo tempo inguardabile. Il raddoppio è “alla”: complimenti. E il tutto avviene nel secondo tempo quando – scusate la battuta –non può concedersi la “genialata” della sostituzione con Weah. Anche perché Weah non c’è, è infortunato Anche perché entra Conceicao alla fine e aggiorna la statistica di quest’anno: quando vince, lalo fa sempre segnando tre gol. Nell’atmosfera cui non eravamo più abituati, porte chiuse a Marassi, latiene ancora la porta chiusa. Inviolata.