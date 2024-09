Vangelo secondo Maria in Prima TV su Sky e streaming NOW - Ondemand 4K

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Arriva in esclusiva su Sky Cinema il film Sky Original con Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli, in onda domenica 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, insu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti (Rizzoli) e diretto da Paolo Zucca, il nuovo film Sky Originalvede protagonisti Benedetta Porcaroli nel ruolo didi Nazareth e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe. Nel cast anche Lidia Vitale nei panni della madre di, Anna, e Maurizio Lombardi in quelli del re Erode. il film è una produzione La Luna, Indigo Film e Vision Distribution.