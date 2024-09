Urne ancora aperte Ghimenti diserta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Pisa, 29 settembre 2024 – Mentre sonoin corso le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, il sindaco di Calci, Massimiliano, in un post con un lungo video su facebook, spiega i motivi della sua scelta: «Io non voto». «Da sindaco ho deciso di dare un segnale chiaro. Il tema è complesso, il video, come mio solito, un po’ lunghino, ma ho cercato di fare il punto visto che mi pare evidente che i cittadini, che devono sempre essere il nostro riferimento, vengono costantemente scavalcati per ciò che riguarda un Ente costituzionalmente previsto.