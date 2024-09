Sinner l’avvocato parla alla Gazzetta | Il ricorso ci ha sorpreso non era necessario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Jamie Singer, avvocato di Jannik, hatodello Sport delpresentato dWada in merito al caso Clostebol: “Siamo rimasti sorpresi anche noi. Speravamo che l’esperienza dei tre specialisti dello Sport Resolution Panel, e i loro giudizi ben circostanziati e documentati, avrebbero convinto le parti che la questione si fosse risolta in maniera corretta“. “Ci sono i tempi tecnici che vanno ovviamente rispettati e quindi non sappiamo quando arriveremosoluzione definitiva. Siamo in attesa di ricevere tutti i dettagli dell’appello Wada. Speriamo di poter chiudere in pochi mesi – ha aggiunto – Tutti siamo consapevoli che la Wada ha il pieno diritto di fare questa azione: appellarsi era nelle sue possibilità e sappiamo quanto sia complicata l’opera di vigilanza sul doping e sull’integrità del mondo dello sport.