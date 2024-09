Simona Molinari al Blue Note | Come ritrovare gli amici e raccontarsi la vita Sanremo? Mai dire mai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) “Tornare alaggiornare tutta una serie didi quel che sono e quel che faccio al momento”, racconta, in scena sul palco di via Borsieri il 4 e 5 ottobre per quattro spettacoli affiancata da Claudio Filippini al pianoforte, Egidio Marchitelli alle chitarre, Nicola Di Camillo al basso elettrico e Fabio Colella alla batteria. “Qualcosa di molto simile al riunire tutti nel salotto di casa per raccontargli com’è andata a finire”. Già perché di novità la “voce” partenopea cresciuta a L’Aquila e trapiantata a Milano ne ha diverse. Il percorso di questi quattro show è ad itinerario fisso o variabile? “Abbastanza fisso. L’elemento di novità sarà rappresentato di volta in volta dall’ospite, diverso per ogni set in modo da offrire quante più sfumature possibile a quello che considero un viaggio attraverso i tempi densi della”.