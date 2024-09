Primo ko casalingo per la Pianese | 0-1 al Comunale passa il Sestri Levante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Siena, 29 settembre 2024 – Amarissima sconfitta per lache viene battuta in casa da un cinico. Lo scontro diretto era iniziato coi liguri che si affacciano dalle parti di Boer con una conclusione di Nunziatini. I ritmi sono bassi e le due squadre si studiano: ci prova dal limite dell’area Proietto al 14’, la sfera termina alta sopra la traversa. Al 20’ prima conclusione verso la porta da parte della: Polidori svetta sul corner calciato da Mastropietro, il portiere delAnacoura blocca la sfera. Al 25’ la squadra bianconera si avvicina alla porta con una bella combinazione tra Proietto e Mignani, che tuttavia non riesce a trovare Mastropietro per l’anticipo di un difensore ospite. Al 36’ buona giocata di Falleni, ma la sua conclusione viene smorzata da Pane e Anacoura può bloccare il pallone.