Politano | Il mio obiettivo è tornare in Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo la bella vittoria contro il Monza, che porta il Napoli solo in vetta alla classifica, Di Lorenzo ehanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Le parole die Di Lorenzo Come si sta in cima alla classifica? Di Lorenzo: «Sicuramente stare in lato è bello perché comunque dopo tanti sacrifici in settimana, arrivare la domenica e vincere è una bella sensazione»: «Sapevamo l’importanza di questa partita, l’abbiamo approcciata bene per dare cotinuità» Eravate primi nell’anno dello scudetto: Di Lorenzo: «È passato è inutile parla di quell’anno. Sappiamo che sarà un campionato difficile e nessuno ci regalerà nulla.