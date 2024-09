Never Let Go la spiegazione del finale del film con Halle Berry

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 29 settembre 2024)Let Go, ladeldelconL’ultimo thriller horror di Alexandre Aja,Let Go, segna il ritorno diall’horror e mette lei e i suoi due figli piccoli contro un male post-apocalittico che li tiene intrappolati nella loro casa.Let Go è ora in programmazione nelle sale e presenta una storia ansiogena che tiene il pubblico coinvolto con la sua ambiguità e un narratore inaffidabile. Le recensioni sono state in gran parte contrastanti, ma finoraLet Go ha dato adil punteggio più alto su Rotten Tomatoes in oltre cinque anni. Ambientato in una foresta opprimente nei suoi grovigli di alberi e rampicanti,Let Go vedenei panni di un personaggio riconosciuto come mamma solo dai suoi due giovani figli, interpretati dagli esordienti Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins.