Muore a 45 anni in ospedale Altre indagini

(Di domenica 29 settembre 2024)per un aneurisma a 45. Ma forse a provocarlo è stato altro: un evento traumatico, per esempio una caduta dalle scale. Non è chiaro il decesso improvviso di Carmela Girasole, maestra elementare scomparsa qualche giorno fa in un letto di, dopo un ricovero in terapia intensiva. Il pubblico ministero di turno Francesco Carlo Milanesi ha deciso di disporre l’autopsia per capire, appunto, se dietro il possibile aneurisma che pare avere stroncato la donna ci sia qualcosa da approfondire. Originaria di Matera, Carmela - detta Carmen - insegnava alla Primaria Ugolini in città. Stando alla prima ricostruzione dei fatti l’insegnante nell’ultimo periodo si era recata più volte in prontosoccorso - almeno tre - lamentando un anomalo mal di testa, ma in un caso avrebbe riferito anche di essere scivolata dalle scale ed essersi fatta male.