MotoGP niente penalità per Acosta Confermato l’ordine d’arrivo del GP d’Indonesia

(Di domenica 29 settembre 2024) Pedroconserva la seconda posizione ottenuta in pista in occasione del GP di Indonesia, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Mandalika. Il pilota spagnolo era finito sotto investigazione per una presunta irregolarità nella pressione delle gomme ma, dopo le verifiche effettuate dai commissari, si è accertato che il parametro fosse entro i limiti imposti dal regolamento e così il pilota della KTM (scuderia Red Bull GASGAS Tech3) ha potuto conservare la propria posizione sul podio. Il numero 31 aveva tagliato il traguardo con un ritardo di 1.404 dal vincitore Jorge Martin e con più di quattro secondi di vantaggio nei confronti di Francesco Bagnaia, terzo a 5.595 davanti a Franco Morbidelli e Marzo Bezzecchi.