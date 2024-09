Luna Rossa Francesco Bruni | Questa vittoria significa molto non è stato un momento facile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un punto a testa nella giornata di oggi e serie che resta in perfetto equilibrio sul 2-2 traPrada Pirelli e Ineos Britannia per la Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà lo sfidante ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. La domenica si era aperta nel peggiore dei modi per, impossibilitata a presentarsi al via di gara-3 (dopo diversi rinvii per vento troppo forte) per un problema tecnico alla randa risolto poi dallo shore team in tempo per poter disputare almeno la seconda regata odierna. Il sodalizio italiano si è aggiudicato gara-4 dopo uno splendido duello ravvicinato con Britannia, avendo la meglio per una manciata di secondi al traguardo. “, perché non èunper il team.