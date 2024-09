Louis Vuitton Cup programma ingolfato | possibili 3 regate in un giorno per Luna Rossa-Ineos?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La finale dellaCup si trova in perfetta parità: 1-1 dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio e la prova non portata a termine sabato pomeriggio.Britannia torneranno in acqua oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) per disputare due gare di fondamentale importanza per l’economia della serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette). A Barcellona andranno in scena gara-3 e gara-4, ovvero il recupero della sfida non conclusa ieri entro i 45 minuti e quella successiva nemmeno incominciata a causa del vento troppo leggero.