LIVE Moto3 GP Indonesia 2024 in DIRETTA | caduta per Veijer! Fernandez in testa può succedere di tutto

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 19/20 Lunetta ora è quarto, puòdiin, Munoz ed Alonso ad un passo. Giro 19/20 Lunetta si porta in, poi sbaglia in curva e viene passato dae Munoz. Arriva anche Alonso Giro 18/20 LUNETTA ALLA DIECI LI PASSA TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giro 18/20 Alonso cerca la fuga!lo segue a +0.131, quindi Munoz e Piqueras. Lunetta battaglia ed è quinto! Sono tutti appaiati. Giro 17/20 Succede di! Prima Holgado supera, poi nella mischia spunta Alonso su un errore di Holgado. Il colombiano si prende la leadership a quattro giri dalla fine. E adesso va! Giro 17/20 Si riduce il gap trae Holgado che prepara il sorpasso. Comincia la bagarre! Giro 16/20gira in 1:38.701, Munoz è secondo con un gap di +0.245, poi Holgado e Munoz.