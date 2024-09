La storia dell’iPhone | rivoluzione tecnologica ed icona culturale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 29 settembre 2024) Life&People.it C’era una volta un mondo senza iPhone. Sembra incredibile, vero? Ripercorrere laè come assistere ad una pellicola che racchiude gli ultimi 18 anni di innovazione. Sono trascorsi quasi 18 anni da quando Steve Jobs salì sul palco del Moscone Center di San Francisco per presentare quello che sarebbe diventato il simbolo per eccellenza della nostra era: l’iPhone. Ma non si trattava solo di un telefono: era un dispositivo che avrebbe ridefinito il concetto stesso di comunicazione e connessione, quella scatoletta dal design minimalista, con solo quattro tasti ed uno schermo, era 3 già tre dispositivi in uno. Da quel momento in poi, ogni anno un nuovo iPhone è arrivato a ridefinire non solo la tecnologia, ma anche il nostro stile di vita.