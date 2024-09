La squadra Ora le stelle si crescono in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Se il percorso sarà un ‘per aspera ad astra’ lo dirà la stagione che va a cominciare oggi dopo un’annata carica di delusioni e ripensamenti. Quel che è certo è che la Modena 2024/2025 ha optato per un taglio netto col passato e soprattutto con le passate scommesse tecniche, leggasi panchina. Confermato il subentrato ed espertissimo Giuliani come head coach, l’unica vera stella già celebre nel firmamento della sua rosa è Luciano De Cecco, che infatti, senza ancora aver giocato un solo punto ufficiale coi colori gialloblù addosso, ne è già capitano, luce a cui aggrapparsi. Via prima Ngapeth e Rossini due anni fa, via Giani, via Juantorena, via Bruno.