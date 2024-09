La ricerca di case è aumentata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Emanuele Venturi di Solo Affitti dice che la situazione è paradossale. "Dal punto di vista statistico, la richiesta degli immobili in affitto èdi 50 volte rispetto a dieci anni fa. Noi lo vediamo anche dal portale dove pubblichiamo gli annunci degli affitti. Ogni volta che pubblichiamo l’offerta di un immobile, abbiamo 60 richieste da parte di interessati. La difficoltà di accontentare tutti è davvero enorme. Per dare a tutti la stessa possibilità di acquisire un immobile in affitto, consigliamo di guardare i nostri portali diretti di Solo Affitti, così facendo non diamo liste di attese o priorità ad alcuni clienti piuttosto che ad altri, diamo a tutti la stessa possibilità".