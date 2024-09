La Fiorini Pesaro si presenta | Faremo un rugby veloce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) È stata l’Aula magna della Protezione Civile, al Codma Op di Fano, a ospitare lazione della nuova stagione della, squadra di Serie A. Prenderà il via il 13 ottobre, al TeknowoolPark, il campionato 2024/25 dei ’kiwi’, il 56° per i giallorossi. Nuova è la formula del campionato di Serie A, da quest’anno suddiviso in 4 gironi: un gruppo 1, meritocratico, che raggruppa le migliori squadre della Serie A dello scorso anno, e un Gruppo 2 composto da 3 gironi suddivisi su base territoriale. La squadra pesarese, che ha terminato la scorsa annata al 9° posto, militerà nel girone Nord/Est con le compagini venete. A fare gli onori di casa in occasione dellazione è stato Gianni Tugnoli, direttore di Codma Op, uno dei nuovi sponsor della società pesarese. "Codma Op è una cooperativa storica di Fano che sta cercando di rilanciarsi - ha spiegato -.