Il festival ha preso il via Fotografia etica è subito boom | Mostriamo storie necessarie

(Di domenica 29 settembre 2024) Ritrae bambine che imparano ad andare in bicicletta (“Kids learning how to ride a bicycle” il titolo originale) ed è stata scattata dal polacco Patryk Jaracz la foto che fa da copertina della quindicesima edizione deldella, iniziata ufficialmente ieri e che proseguirà fino al 27 ottobre, con l’apertura delle mostre ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 20. Lo scatto è presente al centro dello spazio World Report Award alla Banca Centropadana in corso Roma 102. Anche se senza numeri precisi, si può dire che sia stato un ottimo inizio di. Se normalmente infatti i primi giorni sono più tranquilli, ieri nelle vie del centro si potevano già vedere numerosi appassionati passare da una mostra all’altra.