Garlasco la madre di Andrea Sempio colpita da malore durante l’interrogatorio E Alberto Stasi riassapora la semilibertà

madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, convocata oggi – lunedì 28 aprile – dai carabinieri di Milano nell’ambito della nuova indagine della procura di Pavia in cui il figlio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In mattinata la donna, 65 anni, è stata accompagnata dall’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio, negli uffici milanesi del comando provinciale dell’Arma per essere ascoltata per la terza volta dal giorno del delitto della giovane, nel 2007. l’interrogatorio – scrive il Corriere della Sera – è durato poco più di otto minuti, in quanto la donna ha, seguendo il consiglio dei due legali, si è «avvalsa della facoltà di non rispondere». Ma solo alla prima domanda. Perché dopo la seconda ha accusato un malore, e l’interrogatorio ha dovuto essere interrotto. Leggi su Open.online Si è avvalsa della facoltà di non rispondere ladi, Daniela Ferrari, convocata oggi – lunedì 28 aprile – dai carabinieri di Milano nell’ambito della nuova indagine della procura di Pavia in cui il figlio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In mattinata la donna, 65 anni, è stata accompagnata dall’avvocata Angela Taccia, che difende, negli uffici milanesi del comando provinciale dell’Arma per essere ascoltata per la terza volta dal giorno del delitto della giovane, nel 2007.– scrive il Corriere della Sera – è durato poco più di otto minuti, in quanto la donna ha, seguendo il consiglio dei due legali, si è «avvalsa della facoltà di non rispondere». Ma solo alla prima domanda. Perché dopo la seconda ha accusato un, eha dovuto essere interrotto.

Caso Garlasco, è ancora svolta nelle indagini: convocata la madre di Andrea Sempio - Proseguono le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la ragazza trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Dopo la recente iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, gli investigatori compiono un nuovo passo: la convocazione della madre, Daniela Ferrari, che verrà ascoltata come persona informata sui fatti. L'audizione è fissata per domani mattina, alle ore 10, nella caserma di via Moscova a Milano.

Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata in caserma: cosa succede. Dopo anni di processi, sentenze e interrogativi irrisolti, nuove indagini hanno riaperto scenari che sembravano ormai archiviati sul caso di Garlasco. Al centro dell'attenzione oggi non c'è solo l'omicidio di Chiara Poggi, ma anche nuove figure che emergono nella complessa trama investigativa. Tra queste, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima che frequentava spesso casa Poggi.

"Convocata in caserma". Garlasco, la madre di Andrea Sempio ascoltata dai carabinieri - La giornata di oggi ha segnato un nuovo capitolo nell'intricata vicenda giudiziaria del caso Garlasco, che da diciotto anni cerca una verità definitiva. Questa mattina, a Milano, è stata ascoltata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne recentemente finito sotto inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo su richiesta della procura di Pavia, la donna, 65 anni, si è trovata a dover rispondere – o forse scegliere di non farlo – su una serie di elementi centrali per l'accusa.

