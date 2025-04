Zanchetta | Visto coraggio di vincere mi piace! Roma è stimolo

Zanchetta ha commentato il pareggio dell’Inter Primavera con la Juventus. Il tecnico nerazzurro si è poi proiettato alla sfida con la Roma.CONTENTO – Il tecnico dell’Inter Primavera Andrea Zanchetta ha parlato in questo modo al termine del derby d’Italia Primavera con la Juventus finito 1-1. Le sue parole: «Dispiace per non aver trovato il gol ma quando i ragazzi ci provano con questa voglia e vedo un pizzico di delusione per non averla vinta sono soddisfatto. Sono contento quando i ragazzi giocano la partita con il coraggio di vincerla e non con la paura di perderla. Volevo vedere questo e l’ho Visto, sono contento».ROTAZIONI – Poi Zanchetta si è espresso sulla sua rosa: «Negli ultimi mesi per le rotazioni avevamo fatto fatica, ma tutti i ragazzi hanno dato una mano quest’anno. Siamo qui a giocarci i playoff, cosa che va riconosciuta e sono soddisfatto». Inter-news.it - Zanchetta: «Visto coraggio di vincere, mi piace! Roma è stimolo» Leggi su Inter-news.it ha commentato il pareggio dell’Inter Primavera con la Juventus. Il tecnico nerazzurro si è poi proiettato alla sfida con la.CONTENTO – Il tecnico dell’Inter Primavera Andreaha parlato in questo modo al termine del derby d’Italia Primavera con la Juventus finito 1-1. Le sue parole: «Disper non aver trovato il gol ma quando i ragazzi ci provano con questa voglia e vedo un pizzico di delusione per non averla vinta sono soddisfatto. Sono contento quando i ragazzi giocano la partita con ildi vincerla e non con la paura di perderla. Volevo vedere questo e l’ho, sono contento».ROTAZIONI – Poisi è espresso sulla sua rosa: «Negli ultimi mesi per le rotazioni avevamo fatto fatica, ma tutti i ragazzi hanno dato una mano quest’anno. Siamo qui a giocarci i playoff, cosa che va riconosciuta e sono soddisfatto».

Cosa riportano altre fonti

La ricetta di Bucchi: "Coraggio e voglia di vincere. Non sottovalutiamo la Spal" - Cristian Bucchi ha presentato così la trasferta di domani a Ferrara: “Voglio coraggio, coraggio, coraggio. La squadra sta bene, deve andare in campo serena e proporre l’idea di calcio su cui stiamo lavorando: palleggiare, fare la partita, attaccare. Le vittorie danno autostima, fanno credere di... 🔗arezzonotizie.it

Inter, Sommer: "Servirà tanto coraggio per vincere. Nelle ultime gare abbiamo concesso troppo" - Yann Sommer, portiere dell`Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, quarto di finale di Champions League.... 🔗calciomercato.com

Brescianini entusiasta: «Atalanta, che serata fantastica! Grinta e coraggio per vincere contro la Juve» - Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui social focalizzandosi sulla vittoria contro la Juve Uno dei giocatori che sicuramente ha partecipato alla festa nerazzurra in termini d’impegno e dedizione è sicuramente Marco Brescianini: centrocampista dell’Atalanta subentrato nella ripresa e per poco vicino al 5-0 orobico ai danni dei bianconeri. Ecco cosa ha […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Zanchetta: «Ho visto tanta qualità, spirito e coraggio: c'è grandissima soddisfazione». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO - Zanchetta: "Briciolo di delusione per il pari. Ora con la Roma per cercare l'impresa" - "Dispiace non aver trovato il gol, ma sono soddisfatto perché i ragazzi ci hanno provato con grande voglia e, soprattutto, ho visto in loro un briciolo di delusione a fine partita per non aver vinto. 🔗msn.com