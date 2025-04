Airola Dovere Civico denuncia | Un milione di euro sottratti alle casse comunali per transazione con TTA

denuncia la cattiva gestione politica e amministrativa della vicenda Oggi, nell’aula consiliare del Comune di Airola, si è consumata un’altra triste pagina per la nostra comunità. Un altro milione di . ContinuaL'articolo Airola, Dovere Civico denuncia: “Un milione di euro sottratti alle casse comunali per transazione con TTA” proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Airola, Dovere Civico denuncia: “Un milione di euro sottratti alle casse comunali per transazione con TTA” Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa L’opposizione vota contro la proposta di deliberazione ela cattiva gestione politica e amministrativa della vicenda Oggi, nell’aula consiliare del Comune di, si è consumata un’altra triste pagina per la nostra comunità. Un altrodi . ContinuaL'articolo: “Undipercon TTA” proviene da Fremondoweb.

Airola, gruppo consiliare 'Dovere Civico': "Un ulteriore milione di euro viene meno nelle casse comunali" - Tempo di lettura: 2 minuti"Il Sindaco Vincenzo Falzarano ha convocato con urgenza il Consiglio Comunale di Airola per approvare gli esiti istruttori per il recupero dei fitti non pagati dalla TTA e, senza alcun passaggio in Giunta comunale, dai primi atti ricevuti abbiamo appreso che, dopo il milione di euro sottratto alle casse comunali, per ripianare i debiti derivanti dal fallimento del Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione, lunedì 28 aprile 2025 il Sindaco Vincenzo Falzarano proporrà di sacrificare un ulteriore milione di euro (precisamente €.

Airola, 'Dovere Civico': "Un altro milione di euro sottratto alle casse del Comune" - Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare di Airola 'Dovere Civico'. Oggi, nell'aula consiliare del Comune di Airola, si è consumata un'altra triste pagina per la nostra comunità.Un altro milione di euro (precisamente €. 920.560.68) sarà sottratto dalle casse comunali per un contratto non rispettato ai danni del Comune, e non per salvare posti di lavoro e processi industriali in pericolo, come avrebbe voluto far credere l'intera maggioranza.

