Ecco la verità! Blackout città intere nel panico | scattano le teorie del complotto

Blackout che ha colpito la Spagna, parte del Portogallo e della Francia ha creato una psicosi collettiva alimentata in gran parte dalle teorie complottiste circolanti sui social media. Sebbene le cause del gigantesco guasto elettrico non siano ancora chiare, la reazione iniziale è stata immediata e, purtroppo, irrazionale: l’interruzione della corrente è stata subito collegata a piani segreti per controllare la popolazione, o addirittura a segnali della fine del mondo.Nei pochi minuti successivi all’incidente, le piattaforme social come Instagram, X e TikTok si sono riempite di post e video che denunciavano i pericoli legati allo sviluppo tecnologico. In particolare, sotto attacco sono finiti i sistemi energetici rinnovabili, i pagamenti elettronici e praticamente ogni servizio che dipende dall’elettricità per funzionare. Thesocialpost.it - “Ecco la verità!”. Blackout, città intere nel panico: scattano le teorie del complotto Leggi su Thesocialpost.it Il recenteche ha colpito la Spagna, parte del Portogallo e della Francia ha creato una psicosi collettiva alimentata in gran parte dallecomplottiste circolanti sui social media. Sebbene le cause del gigantesco guasto elettrico non siano ancora chiare, la reazione iniziale è stata immediata e, purtroppo, irrazionale: l’interruzione della corrente è stata subito collegata a piani segreti per controllare la popolazione, o addirittura a segnali della fine del mondo.Nei pochi minuti successivi all’incidente, le piattaforme social come Instagram, X e TikTok si sono riempite di post e video che denunciavano i pericoli legati allo sviluppo tecnologico. In particolare, sotto attacco sono finiti i sistemi energetici rinnovabili, i pagamenti elettronici e praticamente ogni servizio che dipende dall’elettricità per funzionare.

