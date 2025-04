Cantiano un paese senza chiese

Cantiano, borgo di circa 2000 abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, le tre chiese principali sono inagibili: Sant'Agostino, danneggiata da un recente terremoto, e San Giovanni Battista e San Nicolò, chiuse dopo l'alluvione del 2022. Per questo, da tempo, le messe vengono celebrate nell'ex cinema del paese, una soluzione necessaria a fronte dell'impossibilità di usare gli edifici religiosi.

A cantiano le tre chiese principali sono chiuse e le messe si celebrano nell’ex cinema del paese - La celebrazione delle messe nell’ex cinema del paese Di fronte all’impossibilità di utilizzare le chiese tradizionali, la comunità di cantiano si è organizzata per spostare le messe nell’ex cinema del ... 🔗gaeta.it