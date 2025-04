Vettura rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata ad Acqualonga

carbonizzata la Vettura rubata sabato sera nel Baianese, ritrovata ieri ad Acqualonga, lungo la provinciale Taurano-Monteforte.L'allarme e l'intervento delle forze dell'ordineA dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Avellinotoday.it - Vettura rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata ad Acqualonga Leggi su Avellinotoday.it Monteforte Irpino — È stata rinvenuta completamentelasabato sera nelieri ad, lungo la provinciale Taurano-Monteforte.L'allarme e l'intervento delle forze dell'ordineA dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Cosa riportano altre fonti

Rubata e ritrovata la moto di Daniele Decibel Bellini, lo speaker del Napoli ringrazia la Polizia - Con un post sui social Daniele Decibel Bellini, voce ufficiale del Calcio Napoli, ha ringraziato la Polizia di Stato: in poche ore la sua moto, rubata al Vomero, è stata ritrovata alla Sanità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fuga su vettura rubata. Inseguiti fino a Lodi finiscono in un fosso - Inseguimento dei carabinieri l’altra sera per 15 chilometri nei confronti di una Audi Q3 che ha poi terminato la fuga a Lodi, finendo in un fossato. Intorno alle 20, al rondò di Ca’ delle Mosche, l’Audi Q3 non si ferma all’alt dei carabinieri. Inizia una folla corsa sulla tangenziale di Crema, con sorpassi proibiti e i carabinieri dietro ai fuggitivi. L’Audi esce nella zona industriale di Bagnolo e prosegue a tutta velocità verso Lodi. 🔗ilgiorno.it

Giulia Cecchettin, foto rubata in chiesa a Saonara ritrovata a Verbania: denunciato 70enne - É stata recuperata dai Carabinieri a Verbania, nella disponibilità di un settantenne del posto, la foto di Giulia Cecchettin che era stata rubata dalla chiesa di Saonara (Padova). Dopo la denuncia di uno zio della ragazza, gli uomini dell’Arma della stazione di Legnaro (Padova) hanno avviato serrate attività d’indagine, per acquisire elementi utili per l’identificazione del ladro. Lo zio di Giulia Cecchettin aveva denunciato il furto della foto La tempestività dell’intervento dei militari e la collaborazione di don Francesco Silvano Monetti, parroco di Saonara, che ha messo a ... 🔗notizieaudaci.it

Cosa riportano altre fonti

Vettura rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata ad Acqualonga; Monteforte, auto rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata dalla Polizia; Monteforte, auto rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata dalla Polizia; Auto rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata dalla Polizia a Monteforte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Auto rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata dalla Polizia a Monteforte - Una vettura rubata nel Baianese nella serata di sabato è stata rinvenuta ieri dagli agenti della Questura di Avellino lungo la Taurano-Monteforte. 🔗irpinianews.it

Monteforte, auto rubata nel Baianese ritrovata carbonizzata dalla Polizia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Vettura rubata a Messina ritrovata a Barcellona: indagano i Carabinieri - Una fiat panda vecchio modello, risultata rubata a Messina, è stata rinvenuta nella serata ... e avviato le indagini per risalire all'identità di chi ha condotto la vettura fino al luogo del ... 🔗sicilians.it