Sparatoria a Monreale assassino confessa ma poi non risponde Caccia ai complici

confessato di aver sparato Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per i reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo era sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, durante una rissa scoppiata a Monreale tra il 26 e il 27 aprile. Dopo aver ammesso i fatti in un primo momento, pur sostenendo di aver sparato solo per difendersi, il ragazzo si è successivamente rifiutato di rispondere, mossa che potrebbe rendere inutilizzabili le parole messe a verbale. Sottoposto a provvedimento di fermo da parte della Procura di Palermo, Calvaruso si trova ora nel carcere Pagliarelli di Palermo. Domani, 29 aprile, sarà conferito il mandato per l'autopsia sul corpo delle tre vittime. Tg24.sky.it - Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici Leggi su Tg24.sky.it Hato di aver sparato Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per i reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo era sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, durante una rissa scoppiata atra il 26 e il 27 aprile. Dopo aver ammesso i fatti in un primo momento, pur sostenendo di aver sparato solo per difendersi, il ragazzo si è successivamente rifiutato dire, mossa che potrebbe rendere inutilizzabili le parole messe a verbale. Sottoposto a provvedimento di fermo da parte della Procura di Palermo, Calvaruso si trova ora nel carcere Pagliarelli di Palermo. Domani, 29 aprile, sarà conferito il mandato per l'autopsia sul corpo delle tre vittime.

