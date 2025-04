Marco Rubio sollecita Lavrov a porre fine alla guerra in Ucraina

Marco Rubio ha detto al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov che è il momento di mettere fine alla "guerra senza senso" in Ucraina. Rubio, in una recente intervista, ha definito la settimana in corso "cruciale" per capire le intenzioni di Russia e Ucraina, e per gli Stati Uniti per decidere se continuare o meno lo sforzo per la pace. Nel corso del colloquio telefonico con Lavrov, Rubio ha messo in evidenza che "gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a porre fine a questa guerra insensata", riferisce il Dipartimento di stato. Il segretario di stato ha quindi discusso con il ministro degli esteri russo dei "prossimi passi nelle trattative di pace e della necessità di porre fine alla guerra ora". Quotidiano.net - Marco Rubio sollecita Lavrov a porre fine alla guerra in Ucraina Leggi su Quotidiano.net Il segretario di Statoha detto al ministro degli esteri russo Sergheiche è il momento di metteresenza senso" in, in una recente intervista, ha definito la settimana in corso "cruciale" per capire le intenzioni di Russia e, e per gli Stati Uniti per decidere se continuare o meno lo sforzo per la pace. Nel corso del colloquio telefonico conha messo in evidenza che "gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati aa questainsensata", riferisce il Dipartimento di stato. Il segretario di stato ha quindi discusso con il ministro degli esteri russo dei "prossimi passi nelle trattative di pace e della necessità diora".

