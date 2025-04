Lapresse.it - La scrittrice Alexandra Fröhlich trovata morta: si indaga per omicidio

La famosatedescauna settimana fa e il suo corpo è stato trovato in una casa galleggiante ad Amburgo. Come riporta Bild, la polizia ritiene che sia stata assassinata ed è sulle tracce del presunto assassino della 58enne. “Secondo i risultati dell’autopsia ora disponibili, la causa della morte è stato un trauma contundente. Sono in corso le indagini su un sospettato”, ha affermato il portavoce della polizia Sören Zimbal., Si sospetta un crimine violentoUn vicino aveva in precedenza parlato di colpi di arma da fuoco esplosi la notte del crimine. La polizia non ha rivelato esattamente quali ferite abbia riportato, autrice del best-seller ‘La gente muore sempre’, citando le indagini in corso. La polizia sospetta un crimine violento, ovvero uno uncolposo.