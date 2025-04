Sicurezza a Sassuolo Mesini Azioni concrete per rafforzare il controllo del territorio e tutelare i cittadini

Sicurezza, il controllo del territorio e la tutela dei cittadini restano una priorità per la nostra Amministrazione. Gli episodi di cronaca delle ultime settimane hanno suscitato forte preoccupazione. Non vogliamo e non possiamo permettere che atti di violenza minaccino la serenità della. Modenatoday.it - Sicurezza a Sassuolo. Mesini "Azioni concrete per rafforzare il controllo del territorio e tutelare i cittadini" Leggi su Modenatoday.it “La, ildele la tutela deirestano una priorità per la nostra Amministrazione. Gli episodi di cronaca delle ultime settimane hanno suscitato forte preoccupazione. Non vogliamo e non possiamo permettere che atti di violenza minaccino la serenità della.

Ne parlano su altre fonti

L'Oltretorrente Rinasce: "Servono azioni concrete per ristabilire sicurezza e decoro" - "Stupisce che "associazioni varie", dicano di avere a cuore l'Otretorrente e non si accorgono dello stato di abbandono in cui versa il quartiere, che tutti vedono tranne loro, vittima delle promesse elettorali mai realizzate da parte di questa giunta. E' fin troppo facile invocare "lontananza... 🔗parmatoday.it

Disfunzioni del 118, il sindaco di Montalbano minaccia azioni legali: "A rischio salute e sicurezza dei nostri cittadini" - La disfunzione del servizio 118 crea non poche preoccupazioni a Montalbano Elicona ed il sindaco Antonino Todaro dichiara di essere pronto ad intraprendere anche azioni legali per garantire il sacrosanto diritto alla salute dei propri concittadini. Si conclude così la lettera di segnalazione... 🔗messinatoday.it

Sicurezza a Perugia, Forze dell''Ordine e Comune incontrano i cittadini di San Sisto: "Facciamo il punto sui disagi, per azioni mirate" - Continua il confronto sulla sicurezza con i cittadini dei quartieri della città insieme alle Forze dell’Ordine con la finalità di inquadrare le problematiche e studiare dei piani di intervento o di prevenzione. Prossimo appuntamento a San Sisto - dove saranno consiglieri del Comune di Perugia e... 🔗perugiatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza a Sassuolo. Mesini Azioni concrete per rafforzare il controllo del territorio e tutelare i cittadini; Nuovi episodi di violenza: il sindaco Mesini chiama il Prefetto; Il sindaco Mesini chiede con urgenza al Prefetto la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Allarme sicurezza a Sassuolo, il sindaco Pd si appella al prefetto - 'La nostra Sassuolo è e resterà una città accogliente, che aiuta e tutela ogni tipo di fragilità, ma, lo ribadiamo con fermezza, non tollera la delinquenza' ... 🔗lapressa.it

Sassuolo, sicurezza stradale: arrivano tre photored - Sassuolo, l’installazione prevista entro l’estate. Verranno accesi nel senso opposto dei due già attivi e uno nuovo in via Emilia Romagna ... 🔗msn.com

Ladri scatenati a Sassuolo: in una notte tre attività con le vetrine distrutte - Vetrine sfondate e furti, per cui ora l’opposizione va all’attacco e chiede più sicurezza in città. Il sindaco Ma il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, nell’esprimere solidarietà agli ... 🔗msn.com