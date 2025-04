Udinese-Bologna 0-0 la Juventus resta quarta

Bologna non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese, nel posticipo della 34a giornata di Serie A e deve cedere di nuovo il quarto posto in classifica alla Juventus. Rossoblù e i bianconeri piemontesi si affronteranno nel prossimo weekend in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Per l’Udinese, ormai salva, punto prezioso più per il morale che per la classifica. I friulani mettono fine ad una serie di cinque sconfitte consecutive.Il match: Udinese pericolosa con Davis, nel Bologna doppia occasione Dalling-FreulerNel primo tempo Udinese più pericolosa, guidata soprattutto da un vivacissimo Davis che sfiora il gol a più riprese. Il centravanti impegna un paio di volte Skorupski e colpisce anche una traversa. Il Bologna risponde con una grande doppia occasione per Dallinga e Freuler, ma è l’unico vero squillo degli ospiti. Lapresse.it - Udinese-Bologna 0-0, la Juventus resta quarta Leggi su Lapresse.it Ilnon va oltre lo 0-0 in casa dell’, nel posticipo della 34a giornata di Serie A e deve cedere di nuovo il quarto posto in classifica alla. Rossoblù e i bianconeri piemontesi si affronteranno nel prossimo weekend in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Per l’, ormai salva, punto prezioso più per il morale che per la classifica. I friulani mettono fine ad una serie di cinque sconfitte consecutive.Il match:pericolosa con Davis, neldoppia occasione Dalling-FreulerNel primo tempopiù pericolosa, guidata soprattutto da un vivacissimo Davis che sfiora il gol a più riprese. Il centravanti impegna un paio di volte Skorupski e colpisce anche una traversa. Ilrisponde con una grande doppia occasione per Dallinga e Freuler, ma è l’unico vero squillo degli ospiti.

