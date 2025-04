Una delle star di Scream dice che il suo ritorno per Scream 7 doveva essere una sorpresa!

delle tre regole di Randy per sopravvivere ai film dell'orrore: "Mai, mai, mai, mai, in nessuna circostanza, dire: 'Torno subito'. Perché non tornerai". Ma l'ex sceriffo di Woodsboro Dewey Riley (David Arquette), beniamino dei fan, tornerà in Scream 7: il mese scorso Deadline ha riportato che Arquette riprenderà il suo ruolo nel prossimo sequel insieme a Stu Macher di Matthew Lillard e Roman Bridger di Scott Foley, entrambi i personaggi morti nelle puntate precedenti."Voglio dire, era uno spoiler", ha detto Arquette a Coming Soon a proposito della notizia che Dewey sarebbe tornato dalla morte in Scream 7. "Non doveva essere divulgata. doveva essere una sorpresa"."Non dovrei parlarne troppo, ma la regia era di Kevin Williamson ed è stata una vera emozione", ha aggiunto l'attore parlando del creatore del franchise che ha scritto i film Scream (1996), Scream 2 (1997) e Scream 4 (2011) diretti da Wes Craven.

