Preghiera della sera 28 Aprile 2025 | Restami vicino Signore

Restami vicino Signore”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo . L'articolo Preghiera della sera 28 Aprile 2025: “Restami vicino Signore” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 28 Aprile 2025: “Restami vicino Signore” Leggi su Lalucedimaria.it ”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo . L'articolo28: “” proviene da La Luce di Maria.

