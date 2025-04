Almanacco | Martedì 29 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Martedì 29 aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell'anno.santo del giorno: Santa Caterina da Sienaproverbio di aprileaprile una goccia o un fontanileaccadde oggi1917 – Giuseppe Benedetto Cottolengo viene dichiarato beato da Papa. Modenatoday.it - Almanacco | Martedì 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi su Modenatoday.it 29è il 119°del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell'anno.del: Santa Caterina da Sienadiuna goccia o un fontanile1917 – Giuseppe Benedetto Cottolengo viene dichiarato beato da Papa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martedì 15 Aprile 2025. Almanacco, Accadde Oggi, Santo del giorno - L'Almanacco del 15 Aprile 2025. Il Santo di oggi e gli avvenimenti. Oggi nel 2019 – Un incendio divampa nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi L'articolo Martedì 15 Aprile 2025. Almanacco, Accadde Oggi, Santo del giorno proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗cilentoreporter.it

L’oroscopo di martedì 29 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - L’oroscopo di martedì 29 aprile con la Luna in Gemelli dona una grande potenza intellettuale a tutti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

ATA 24 mesi e riserva CIAD, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 29 aprile alle 14:30 - Non solo docenti, anche per gli ATA è tempo di aggiornamento di graduatorie. Dal 28 aprile fino al 19 maggio spazio alle domande per aggiornare le graduatorie ATA 24 mesi. Non solo sempre dal 28 aprile si apre il termine per la presentazione dell’istanza per la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (c'è tempo fino al 9 maggio). L'articolo ATA 24 mesi e riserva CIAD, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Almanacco | Martedì 29 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile; Almanacco | martedì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 8 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online