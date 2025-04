Zelensky ' tregua di Putin un tentativo di manipolazione'

Zelensky definisce la proposta di tregua di Putin "un tentativo di manipolazione". La ragione è che "tutti devono aspettare fino all'8 maggio e solo allora" ci sarebbe un "cessare il fuoco per garantire il silenzio" durante la parata del 9 maggio nella Piazza Rossa di Mosca, ha detto nel suo discorso serale. Quotidiano.net - Zelensky, 'tregua di Putin un tentativo di manipolazione' Leggi su Quotidiano.net Il presidente ucraino Volodymyrdefinisce la proposta didi"undi". La ragione è che "tutti devono aspettare fino all'8 maggio e solo allora" ci sarebbe un "cessare il fuoco per garantire il silenzio" durante la parata del 9 maggio nella Piazza Rossa di Mosca, ha detto nel suo discorso serale.

