Blackout in Spagna anche 13 di Misinto bloccati a Madrid

anche 13 persone di Misinto bloccate in Spagna in queste ore a causa del gigantesco Blackout che ha coinvolto gran parte del Paese e anche il vicino Portogallo oltre ad alcune regioni della Francia. I 13 misintesi sono nella capitale, Madrid, dove tre di loro ha partecipato domenica alla Maratona di Madrid. La . Leggi su Ilnotiziario.net Ci sono13 persone dibloccate inin queste ore a causa del gigantescoche ha coinvolto gran parte del Paese eil vicino Portogallo oltre ad alcune regioni della Francia. I 13 misintesi sono nella capitale,, dove tre di loro ha partecipato domenica alla Maratona di. La .

