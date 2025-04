Allenatori e psicologia | come cambia la squadra con Bucchi

Non sono in grado di valutare appieno l'operato di mister Troise e del suo successore Bucchi.Se guardiamo però i punti conquistati nelle ultime 11 gare, siamo in parità con la prima della classe, l'Entella, giustamente promossa in Serie B.Quello che possiamo dire, da tifosi pensionati, è che il primo (Troise) aveva optato per un controllo quasi da continuo ritiro, mentre Bucchi ha allentato i rigidi controlli, liberando la mente dei giocatori da remore e timori.Il gioco è sembrato altalenante, ma, come già detto, siamo a pari merito con la squadra promossa, almeno nelle ultime partite. Certo, ora giochiamo con una maggiore propensione offensiva e con inserimenti da parte dei centrocampisti, come Mawuli, Chierico, e anche degli esterni difensivi, come accaduto a Piancastagnaio con Coccia.

