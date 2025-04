L' anniversario dell' Esercito Italiano a Bari | sul lungomare la cerimonia militare

Bari una serie di eventi per celebrare il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, incentrati sugli assi portanti a cui si ispira oggi la Forza Armata: “Tecnologia, Valori e Addestramento”.Giovedì 1 maggio, alle 10, sarà inaugurato e. Baritoday.it - L'anniversario dell'Esercito Italiano a Bari: sul lungomare la cerimonia militare Leggi su Baritoday.it Dall’1 al 4 maggio si svolgeranno auna serie di eventi per celebrare il 164°a costituzione, incentrati sugli assi portanti a cui si ispira oggi la Forza Armata: “Tecnologia, Valori e Addestramento”.Giovedì 1 maggio, alle 10, sarà inaugurato e.

Domenica alla casa: Concerto della Banda musicale dell'Esercito Italiano - Fondata nel 1964, la banda dell’Esercito ITALIANO è il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata. Formata da centodue orchestrali, vanta partecipazioni alle più importanti rassegne musicali nazionali e internazionali oltre a collaborazioni con artisti di fama mondiale. Il suo... 🔗romatoday.it

Dazi, Tajani e il rafforzamento dell’export italiano: “Punteremo su Asia, India e America latina” - "Con o senza dazi dobbiamo continuare a lavorare sull'export", ha spiegato il titolare della Farnesina, confermando i prossimi viaggi in Giappone, India e Messico proprio per rafforzare i legami strategici e commerciali che questi Paesi hanno con il nostro L'articolo Dazi, Tajani e il rafforzamento dell’export italiano: “Punteremo su Asia, India e America latina” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Esercito italiano: il piano di Crosetto per 40mila soldati in più - Il ministro Guido Crosetto afferma diu avere idee chiare sul potenziamento dell'Esercito italiano. Serve arruolare fra i 30 e i 40 mila militari in più. Aumentare di oltre un terzo la capacità difensiva italiana e arrivare alla soglia di circa 135 mila soldati, ordinari e non riservisti L'articolo Esercito italiano: il piano di Crosetto per 40mila soldati in più proviene da Firenze Post. 🔗.com

L'anniversario dell'Esercito Italiano a Bari: sul lungomare la cerimonia militare - Il 2 sul Lungomare Nazario Sauro l'appuntamento alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Quattro giorni di iniziative in città ... 🔗baritoday.it

Bari celebra il 164° anniversario dell'Esercito Italiano con una serie di eventi dal 1 al 4 maggio - Successivamente, alle 10:30, sul Lungomare Nazario Sauro, si terrà una cerimonia militare solenne alla presenza delle alte cariche istituzionali. Durante l'evento, numerosi reparti dell'Esercito si ... 🔗giornaledipuglia.com

L'Esercito Italiano, per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione, quest'anno, ha scelto la città di Bari - Giovedì 1 maggio sarà inaugurato e aperto il “Villaggio Esercito” in piazza della Libertà. Si tratta di un’area in cui i cittadini potranno cimentarsi in diverse attività legate al mondo militare fra ... 🔗manduriaoggi.it