Le indagini sulla morte di Fabiana Chiarappa | tracce su auto del parroco indagato erano di sangue

erano di sangue le tracce presenti sull'auto di don Nicola D'Onghia, il prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso per la vicenda riguardante la morte di Fabiana Chiarappa, 32enne motociclista deceduta la sera del 2 aprile dopo uno schianto avvenuto sulla strada provinciale 172. Baritoday.it - Le indagini sulla morte di Fabiana Chiarappa: tracce su auto del parroco indagato erano di sangue Leggi su Baritoday.it dilepresenti sull'di don Nicola D'Onghia, il preteper omicidio stradale e omissione di soccorso per la vicenda riguardante ladi, 32enne motociclista deceduta la sera del 2 aprile dopo uno schianto avvenutostrada provinciale 172.

Un prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa, soccorritrice 118 - L’uomo secondo l’ipotesi investigativa avrebbe travolto sulla strada tra Turi e Putignano la ragazza, che era probabilmente caduta dalla moto ma ancora viva, ed è scappato senza prestarle soccorso 🔗repubblica.it

Bari, morte Fabiana Chiarappa: fermato prete alla guida dell’auto pirata - È stato individuato e fermato il pirata della strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni, morta nell’incidente avvenuto sulla strada 172 che collega Turi a Putignano, in provincia di Bari. Si tratta di un prete della provincia barese, già ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. L’uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗lapresse.it

Prete indagato per omicidio stradale a Bari per la morte di Fabiana Chiarappa - Sembrava un incidente stradale senza altre persone coinvolte, invece ora si indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. E sotto inchiesta c’è un sacerdote della provincia di Bari, accusato di aver provocato la morte di Fabiana Chiarappa la sera del 2 aprile lungo la strada che collega Turi e Putignano, nel Barese. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne – soccorritrice del 118 e rugbista – era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un’auto, guidata dal sacerdote, che l’ha fatta finire fuori strada. 🔗ilfattoquotidiano.it

