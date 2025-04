Barcellona Inter entusiasmo alle stelle per Yamal | contro i nerazzurri timbrerà le cento presenze in maglia blaugrana

Il Barcellona si conferma implacabile nei confronti del Real Madrid, trionfando 3-2 nella finale di Copa del Rey e mantenendo vivo l'obiettivo del triplete. Adesso, però, l'attenzione si concentra sulla semifinale di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì, una sfida decisamente impegnativa, aggravata dalle assenze di Lewandowski e Balde. Hansi Flick si affida alla solidità mentale dei suoi giovani, tra cui Lamine Yamal.La formazione catalana, pur con i suoi difetti, è zeppa di entusiasmo e ha già realizzato 155 gol in questa stagione, evidenziando una straordinaria capacità di reazione nelle difficoltà. Anche le sostituzioni si sono rivelate efficaci: Ferran Torres ha segnato il gol del pareggio contro il Real, mentre la versatilità difensiva di Iñigo Martínez ha dimostrato la determinazione della squadra a vincere a ogni costo.

