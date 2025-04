Assunzione contestata in Aeroporti di Puglia | Procura chiede ulteriori documenti sul caso ' falsa laurea'

Procura di Bari, l'acquisizione di ulteriori documenti nell'ambito dell'inchiesta riguardante Carmela Fiorella, 38enne moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, indagata per falso a seguito di una finta laurea in Economia che sarebbe. Baritoday.it - Assunzione contestata in Aeroporti di Puglia: Procura chiede ulteriori documenti sul caso 'falsa laurea' Leggi su Baritoday.it E' stata disposta, dalladi Bari, l'acquisizione dinell'ambito dell'inchiesta riguardante Carmela Fiorella, 38enne moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, indagata per falso a seguito di una fintain Economia che sarebbe.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Titolo di studio ritoccato per l’assunzione in Aeroporti di Puglia? Le scuse pubbliche di Carmela Fiorella Inchiesta sulla documentazione presentata dalla donna per ottenere il ruolo dirigenziale - Autocertificazione di un titolo di studio diverso da quello effettivamente conseguito. Questa da giorni era l’ipotesi sull’esito della selezione per un ruolo dirigenziale in Aeroporti di Puglia. Chi aveva ottenuto quel ruolo si è dapprima dimessa, poi la procura di Bari ha aperto un’inchiesta (senza indagati) per fare luce su quella documentazione, poi la ormai è dirigente Adp ha diffuso, nelle scorse ore, una dichiarazione. 🔗noinotizie.it

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per avere un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Assunzione contestata in Aeroporti di Puglia: Procura chiede ulteriori documenti sul caso 'falsa laurea'; Assunzione contestata in Adp, polemiche sul curriculum di una dirigente: la Procura di Bari apre un'inchiesta; Assunzione contestata in Adp, polemiche sul curriculum di una dirigente: la Procura di Bari apre un'inchiesta; Inchiesta su falsa laurea di Carmela Fiorella: moglie di Caracciolo (Pd), aveva vinto bando pubblico. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assunzione contestata in Aeroporti di Puglia: Procura chiede ulteriori documenti sul caso 'falsa laurea' - Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, avrebbe fornito un finto titolo per partecipare al bando che ricercava un manager delle risorse umane. La ... 🔗baritoday.it

Assunzione contestata in Adp, polemiche sul curriculum di una dirigente: la Procura di Bari apre un'inchiesta - Il caso riguarda l'impiegata nel reparto 'Risorse Umane', Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd, Filippo Caracciolo. I vertici di Aeroporti di Puglia hanno presentato "un esposto a ... 🔗baritoday.it

Procura di Bari indaga su assunzione di dirigente ad Aeroporti di Puglia dopo esposto sull’iter selettivo - Inchiesta sulla nomina di Carmela Fiorella come dirigente HR in Aeroporti di Puglia per presunte irregolarità nel reclutamento e falso certificato di laurea, con implicazioni politiche e dimissioni. 🔗gaeta.it