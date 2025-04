Metropolitanmagazine.it - La Cina ha conquistato un isolotto di sabbia, ma le Filippine non sono d’accordo

Lo scorso sabato alcuni uomini della Guardia costiera dellaarrivati su un piccolodinel mezzo del mar Cinese Meridionale. Il gruppetto ha srotolato la bandiera della Repubblica Popolare Cinese, ha scattato una foto, a testimonianza della rivendicazione di sovranità su quel territorio, e poi è andato via, senza proseguire in alcun modo l’occupazione.L’atollo si chiama Sandy Cay e fa parte dell’arcipelago delle Spratly; si tratta di un banco didi appena duecento metri quadrati, privo di costruzioni e completamente disabitato. È tuttavia situato a sud dellatra lee il Vietnam, in un territorio marittimo tuttora conteso da diversi Stati. Nonostantele dimensioni ridotte, è importantissimo laa causa della sua posizione viall’isola di Thitu, dove c’è un avamposto militare controllato dalleche serve anche per monitorare le attività cinesi.