Gioia Napoli ora c’è la certezza UFFICIALE | Conte può festeggiare!

Napoli può festeggiare il raggiungimento di un primo, fondamentale obiettivo: ora è arrivata la certezza UFFICIALE.Lo Scudetto in casa Napoli sta diventanto un qualcosa di sempre più reale rispetto ai sogni. Il club azzurro ha infatti conquistato la vetta ieri sera dopo la vittoria contro il Torino e la Contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma. Si tratterebbe di un obiettivo che andrebbe ben oltre tutte le prospettive di inzio stagione: un vero e proprio capolavoro realizzato da Conte e i suoi.Gioia Napoli: sei qualificato in Champions LeagueIntanto, però, è arrivata la certezza UFFICIALE del raggiungimento di quello che era l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: il Napoli è artimeticamente in Champions League. Decisivo il pareggio del Bologna sul campo dell’Udinese, che permette al club azzurro di essere certo di finire quantomeno fra le prime quattro in classsifica. Spazionapoli.it - Gioia Napoli, ora c’è la certezza UFFICIALE: Conte può festeggiare! Leggi su Spazionapoli.it Ilpuòil raggiungimento di un primo, fondamentale obiettivo: ora è arrivata la.Lo Scudetto in casasta diventanto un qualcosa di sempre più reale rispetto ai sogni. Il club azzurro ha infatti conquistato la vetta ieri sera dopo la vittoria contro il Torino e lamporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma. Si tratterebbe di un obiettivo che andrebbe ben oltre tutte le prospettive di inzio stagione: un vero e proprio capolavoro realizzato dae i suoi.: sei qualificato in Champions LeagueIntanto, però, è arrivata ladel raggiungimento di quello che era l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: ilè artimeticamente in Champions League. Decisivo il pareggio del Bologna sul campo dell’Udinese, che permette al club azzurro di essere certo di finire quantomeno fra le prime quattro in classsifica.

