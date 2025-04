Serie A Bologna fermato sullo 0-0 dall’Udinese In campo la Lazio Parma Verona e Cagliari cercano punti salvezza

campo 3 partite del lunedì della 34esima giornata di Serie A. A Udine si ferma sullo 0-0 il Bologna e saluta per il momento il quarto posto. La Lazio ospita il Parma e cerca punti per raggiungere la Juventus. Come il Parma, anche Cagliari e Verona cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessioneL'articolo Serie A, Bologna fermato sullo 0-0 dall’Udinese. In campo la Lazio. Parma, Verona e Cagliari cercano punti salvezza proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Serie A, Bologna fermato sullo 0-0 dall’Udinese. In campo la Lazio. Parma, Verona e Cagliari cercano punti salvezza Leggi su Ildifforme.it Scendono in3 partite del lunedì della 34esima giornata diA. A Udine si ferma0-0 ile saluta per il momento il quarto posto. Laospita ile cercaper raggiungere la Juventus. Come il, ancheper allontanarsi dalla zona retrocessioneL'articoloA,0-0. Inlaproviene da Il Difforme.

Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Bologna, il pronostico di Serie A: equilibrio in vista? - Il weekend della ventiquattresima giornata di Serie A si è aperto con l’anticipo di venerdì, che ha visto la Juventus espugnare il Sinigaglia vincendo 2-1 con il Como. Tra le cinque sfide in programma domenica, prima della conclusione del turno con Inter-Fiorentina di lunedì, ci sarà anche quella dello Stadio Via del Mare, delle ore 18, che vedrà affrontarsi Lecce e Bologna, con le due formazioni a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi. 🔗sololaroma.it

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma. SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Genoa-Udinese 1-0 77? Zanoli Monza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? Vojvoda Parma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗inter-news.it

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Udinese-Bologna 0-0, highlights. Traverse di Davis e Orsolini; Il Bologna soffre e viene fermato dall'Udinese sullo 0-0. Fiorentina a -2; Serie A, Parma-Juventus 1-0, Genoa-Lazio 0-2, Torino-Udinese 2-0 e Cagliari-Fiorentina 1-2 - Aggiornamento del 24 Aprile delle ore 02:21; Bologna - Inter (1-0) Serie A 2024. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie A - Udinese-Bologna 0-0: rossoblù spuntati e chiusura del 34° turno fuori dalla zona Champions. Una traversa per parte con Davis e Orsolini - SERIE A - Il Bologna di Vincenzo Italiano (squalificato e in tribuna) non va oltre lo 0-0 nel primo dei tre posticipi del lunedì della 34a giornata contro ... 🔗eurosport.it

Bologna fermato a Udine sullo 0-0, la Juventus resta quarta in zona Champions League - Il Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 0-0 in casa dell'Udinese, portando a casa un punto che non permette ai rossoblù di superare ... 🔗fanpage.it

Serie A | L'Udinese frena il Bologna: come cambia la classifica - L'Udiense ferma il Bologna al Bluenergy Stadium. Dopo cinque sconfitte consecutive la squadra di Runjaic inchioda sullo 0-0 quella di Italiano. Una gara che ha vissuto di fiammate, da un ... 🔗lalaziosiamonoi.it