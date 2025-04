Yildiz Juve oltre all’espulsione | perché la partita del 10 bianconero contro il Monza ha confermato la sua importanza e la sua ingenuità L’analisi della sua prestazione

Yildiz Juve, oltre all’espulsione: L’analisi della prestazione del 10 bianconero espulso contro il Monza. I dettagliL’ha capito subito di aver sbagliato. Un’ingenuità totale che gli costerà tanto e che costerà tanto alla Juve. Ma se ne sta già parlando tanto (come giusto che sia) e i suoi voti in pagella sono stati condizionati, inevitabilmente, da quella sciocchezza. Come aveva giocato Yildiz fino a quel minuto 48 di Juve-Monza?Il turco si era mosso bene, come al solito, risultato il più intraprendente e mostrandosi, nuovamente, imprescindibile nel creare e rendere pericolosa la manovra bianconero. Tanto movimenti ma meno passaggi (13 riusciti sui 18 tentati) e troppi palloni persi (ben 9). Molta aggressività “buona”, come richiesta da Tudor, che ha portato a un pressing alto ma anche a due falli oltre a due contrasti vinti su 3. Juventusnews24.com - Yildiz Juve, oltre all’espulsione: perché la partita del 10 bianconero contro il Monza ha confermato la sua importanza (e la sua ingenuità). L’analisi della sua prestazione Leggi su Juventusnews24.com del 10espulsoil. I dettagliL’ha capito subito di aver sbagliato. Un’totale che gli costerà tanto e che costerà tanto alla. Ma se ne sta già parlando tanto (come giusto che sia) e i suoi voti in pagella sono stati condizionati, inevitabilmente, da quella sciocchezza. Come aveva giocatofino a quel minuto 48 di?Il turco si era mosso bene, come al solito, risultato il più intraprendente e mostrandosi, nuovamente, imprescindibile nel creare e rendere pericolosa la manovra. Tanto movimenti ma meno passaggi (13 riusciti sui 18 tentati) e troppi palloni persi (ben 9). Molta aggressività “buona”, come richiesta da Tudor, che ha portato a un pressing alto ma anche a due fallia due contrasti vinti su 3.

Se ne parla anche su altri siti

Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela: «È troppo buono, ci tiene tanto e non ha mai fatto queste cose. Durante l’intervallo ha fatto questo» - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela in conferenza stampa cosa ha fatto il 10 bianconero Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’espulsione di Yildiz in Juve–Monza. PAROLE – «Era sotto l’asciugamano nell’intervallo. È troppo buono, ci tiene tanto. È innamorato del calcio, è puro. Quel gesto lo ha capito. Ho visto il video, è stato strattonato, lui voleva liberarsi, non è stata una cattiveria ma una via di mezzo che ha pagato. 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: «Tudor è rimasto soddisfatto da questa cosa. Vi racconto così l’espulsione di Yildiz» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo la vittoria dei bianconeri La Juve torna alla vittoria contro il Monza: tre punti importantissimi per la volata Champions arrivati dopo una buona prestazione dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. Poi l’espulsione di Yildiz che ha condizionato la seconda frazione e che peserà per i prossimi match. 🔗juventusnews24.com

Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco: quante saranno le giornate di squalifica - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il numero 10 dei bianconeri: quante saranno le giornate di squalifica Intervenuto nel corso di Pressing su Canale 5 Graziano Cesari ha provato a fare chiarezza sull’espulsione di Kenan Yildiz contro il Monza e sulle possibili giornate di squalifica per il numero 10 della Juventus. CESARI – «Rispetto a questo episodio, sul tabellone dello stadio e sullo schermo della revisione VAR è apparsa la scritta ‘condotta violenta’. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Juventus, arrivano le scuse di Yildiz per l'espulsione contro il Monza: il messaggio; Juve, Yildiz e il messaggio social di scuse per l'espulsione: Gesto oltre le mie intenzioni; Juve-Monza, Yildiz si scusa dopo l’espulsione. Ora rischia dalle 2 alle 3 giornate di squalifica; Non solo Kenan Yildiz: la Juve ricorda l'ultimo 19enne espulso, ecco di chi stiamo parlando.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, Yildiz e il messaggio social di scuse per l'espulsione: "Gesto oltre le mie intenzioni" - Il numero 10 bianconero ha voluto esprimere il proprio dispiacere dopo la gomitata a Bianco in occasione del primo tempo della sfida con il Monza ... 🔗msn.com

Juventus, Yildiz dopo l’espulsione’: ‘Gesto andato oltre le mi intenzioni, mi scuso’ - Kenan Yildiz, su Instagram, ha chiesto scusa alla Juventus e a Bianco dopo l’espulsione rimediata contro il Monza ... 🔗it.blastingnews.com

Yildiz squalificato, le scuse dopo l’espulsione: «Non volevo colpire l’avversario» - Kenan Yildiz, dopo la gomitata a Samuele Birindelli che gli è costata l’espulsione nel primo tempo di Juventus-Monza, ha chiesto scusa pubblicamente. «Sono profondamente dispiaciuto, non era mia inten ... 🔗informazione.it