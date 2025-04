Sergio Ramelli omicidio brutale di un ragazzo troppo giovane | Meloni lo ricorda così

Sergio Ramelli, giovane militante scomparso tragicamente 50 anni fa, torna al centro dell’attenzione pubblica. Durante un convegno a Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla sua figura attraverso un videomessaggio carico di emozione.“Sergio Ramelli era una persona libera, ma essere liberi in quei tempi duri comportava un’enorme dose di coraggio che spesso sfociava nell’incoscienza addirittura”, ha affermato la premier, ricordando il giovane che perse la vita dopo un’aggressione brutale. “Cinquant’anni dopo siamo chiamati a interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio”, ha aggiunto Meloni, sottolineando il valore simbolico che la sua storia continua ad avere per molti.Un’eredità che attraversa il tempoRichiamando i recenti eventi che hanno segnato profondamente la comunità internazionale, come la scomparsa del Santo Padre, Meloni ha evidenziato la difficoltà di associare valori come misericordia, perdono e pietas alla tragica fine di Sergio. Thesocialpost.it - Sergio Ramelli, omicidio brutale di un ragazzo troppo giovane: Meloni lo ricorda così Leggi su Thesocialpost.it Il ricordo dimilitante scomparso tragicamente 50 anni fa, torna al centro dell’attenzione pubblica. Durante un convegno a Milano, la presidente del Consiglio Giorgiaha voluto rendere omaggio alla sua figura attraverso un videomessaggio carico di emozione.“era una persona libera, ma essere liberi in quei tempi duri comportava un’enorme dose di coraggio che spesso sfociava nell’incoscienza addirittura”, ha affermato la premier,ndo ilche perse la vita dopo un’aggressione. “Cinquant’anni dopo siamo chiamati a interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio”, ha aggiunto, sottolineando il valore simbolico che la sua storia continua ad avere per molti.Un’eredità che attraversa il tempoRichiamando i recenti eventi che hanno segnato profondamente la comunità internazionale, come la scomparsa del Santo Padre,ha evidenziato la difficoltà di associare valori come misericordia, perdono e pietas alla tragica fine di

Cosa ci deve ricordare l'omicidio di Sergio Ramelli - Tempo fa mi ha scritto Guido Giraudo, autore con altri del primo libro inchiesta sulla vicenda di Sergio Ramelli, e mi ha annunciato che Sergio stava diventando un “caso editoriale”. Si riferiva ai libri che su Ramelli sono usciti e stanno uscendo: quello di Nicola Rao, Il tempo delle chiavi, quello di Pino Casamassima, Hazet 36, quello di Giuseppe Culicchia, Uccidere un fascista e un altro di Federica Venni, giornalista di Repubblica, che uscirà in aprile. 🔗liberoquotidiano.it

Cinquanta anni fa l’omicidio di Sergio Ramelli a colpi di chiave inglese. La memoria è più forte dell’odio - È passato mezzo secolo dall’uccisione di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, colpito a morte a colpi di chiave inglese sotto la sua abitazione per mano di un commando di Avanguardia operaia mentre era intento a legare il suo motorino. Era il 13 marzo 1975. Sergio morirà , dopo una lunga agonia, il 29 aprile del 1975. Diciannove anni e un’unica colpa: essere il fiduciario del Fdg all’istituto Molinari, prima di essere costretto a lasciare la scuola e trasferirsi altrove per la persecuzione quotidiana subìta nei corridoi del liceo rosso. 🔗secoloditalia.it

La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli" - Intitolare una via, o una piazza di San Donato a Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con una mozione da discutere in consiglio comunale, la sezione locale di Fratelli d’Italia, col suo capogruppo Guido Massera. Cinquant’anni fa, il 29 aprile 1975, moriva in un letto d’ospedale a Milano, dopo 47 giorni di agonia, Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni che il 13 marzo dello stesso anno fu aggredito da un commando di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, mentre rientrava a casa. 🔗ilgiorno.it

